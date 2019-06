Prizoniera in paradis. Ce a patit femeia al carei pasaport s-a decolorat in vacanta. FOTO

Fosta Miss Australia a plecat in vacanta in Bali, insa la plecare nu a mai fost lasata sa iasa din tara.

Tegan Martin, 26 de ani, nu a fost lasata sa urce in avionul de la aeroportul Denpasar din Bali deoarece pasaportul ei s-a decolorat in vacanta.

Autoritatia din Indonesia a impus reguli stricte in ultimele luni in privinta celor care calatoresc cu pasapoarte uzate, iar liniile aeriene au fost amendate cu mii de euro daca au permis pasagerilor sa zboare cu pasapoarte cu urme de uzura.

In cazul australiencei Tegan, pasaportul ei avea cateva urme intr-un colt dupa ce a luat contact cu apa. Pasaport uzat nu inseamna doar cele cu elementele de siguranta sau texte indescifrabile in Indonesia. Orice urma de decolorare si uzura poate duce la interzicerea dreptului de zbor, potrivit The Sun.



"Nu mi s-a permis sa zbor din cauza acestei urme de apa din coltul pasaportului. A mai patit cineva asa ceva?", a postat ea pe Instagram.



"Se pare ca voi sta in Bali mai mult decat programasem. Se pare ca mai sunt oameni care au patit asa ceva", a postat ea apoi.

Incidentul a oprit-o pe Tegan sa ajunga la un eveniment important de familie. "Sunt devastata ca nu voi putea ajunge la strangerea de fonduri organizata de prietenul meu Donny si chiar o asteptam cu nerabdare", a mai scris ea.

