Pamantul ar putea avea parte de o 'a doua Luna' pana in mai 2021! Obiectul misterios care va intra in orbita planetei noastre: "E posibil sa fie creat de om!"

Un obiect misterios ar urma sa intre in orbita Pamantului, iar viteza extrem de scazuta a acestuia ar putea sa il faca vizibil pe cer pana in mai 2021.

Un obiect misterios, inca neidentificat, cunoscut sub numele de 2020 SO, se indreapta spre Pamant si ar putea ramane pe orbita planetei noastre din octombrie pana in mai 2021.

In aceste conditii, Pamantul ar putea avea timp de aproape 8 luni o 'noua Luna' care sa lumineze cerul pe timp de noapte.

Pamantul primeste in mod regulat pe orbita sa numerosi asteroizi mici si meteoriti, pe care astronomii i-au asemanat cu o 'Mini-Luna'. De asemenea, din punct de vedere tehnic, orice obiect prins in orbita Pamantului este precum o 'Luna'.

Astronomii spun ca 2020 SO este un obiect care nu ameninta, insa ar putea fi 'prins' in orbita Pamantului timp de aproape 8 luni.

Expertii isi pun semne de intrebare cu privire la viteza neobisnuit de mica a lui 2020 SO, care se deplaseaza cu o viteza de doar 0.6 kilometri pe secunda, sugereaza ca ar putea fi un obiect creat de om.

Paul Chodas, specialist de la NASA, a spus ca este probabil ca obiectul sa fie o bucata de racheta din nava spatiala Surveyor 2, care a fost trimisa pe Luna la data de 20 septembrie 1966.

"Orbita asemanatoare Pamantului si viteza relativ scazuta sugereaza un posibil obiect creat de om", a spus Paul Chodas, potrivit Daily Star.