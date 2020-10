O excursionista RATACITA intr-un parc national de dimensiuni URIASE a fost gasita IN VIATA, dupa 12 ZILE! Fiica ei a cautat-o neincetat

Americanca Holly Courtier a fost data disparuta la 6 octombrie, ea supravietuind timp de aproape 2 saptamani intr-un mediu ostil.

Parcul National Zion, situat la granita statelor americane Utah si Arizona, e locul in care Holly Courtier si-a petrecut singura 12 zile din viata. In timpul unei excursii pe intinsul domeniu de aproape 600 de kilometri patrati, Holly nu s-a mai intors la autobuzul care trebuia s-o duca mai departe, iar oficialitatile au intrat in alerta.

Desi pare greu de crezut la prima vedere, operatiunile de cautare au durat nu mai putin de 12 zile, iar Holly Courtier a fost recuperata abia dupa ce echipele de salvatori au fost ajutati de o informatie primita de la un alt turist, care a vazut-o la un moment dat pe femeia neajutorata.

Printre persoanele care au cautat-o cu inversunare pe Holly Courtier s-a numarat si fiica acesteia, Kailey Chambers. "Refuz sa renunt, pentru ca nici ea n-ar fi renuntat la mine", spunea Kailey dupa primele zile de absenta ale mamei sale.