Nimeni se astepta la asta! Ce avea Printesa Diana INTOTDEAUNA la ea! Dezvaluiri incredibile la 23 de ani de la moartea ei!

Printesa Diana se temea pentru viata ei.

Regretata Printesa era atat de speriata ca poate sa i se intample ceva rau incat purta dupa ea provizii de sange oriunde mergea, pentru a le avea la indemana in cazul in care ar fi avut nevoie.

Dezvaluirile au fost facute de fostul ei secretar privat, Patrick Jephson, potrivit Daily Star.

"In special cand eram in strainatate sau in tarile din lumea in curs de dezvoltare, aveam un mic frigider plin cu provizii de sange ale Dianei.

In plus, fiecare dintre noi a fost testat, astfel incat medicii stiau cine i-ar putea da sange daca ar avea nevoie de el. Diana era destul de des sub amenintarea unui pericol fizic", a declarat Jephson.

Acesta a lucrat pentru Printesa Diana in perioada 1988-1996, timp in care ea a divortat de Printul Charles si a fost ulterior indepartata de Familia Regala.

Patrick Jephson a spus ca nu a iertat monarhia pentru tratamentul pe care i l-a aplicat Dianei, considerand ca acestia au subestimat-o pe cea care a fost considerata "Printesa Inimilor".

"Aceasta este o adevarata rusine si cred ca nu se reflecta foarte bine asupra familiei regale.

Ea a fost acolo, tinand steagul sus pentru Marea Britanie si, cu orice masura, a facut o treaba grozava pentru monarhie, dar a primit foarte putina recunoastere.

Era o tanara mama singura, care muncea din greu si nu avea parte de sustinere, nu avea un mentorat adecvat, dar cred ca au subestimat-o.

Este o adevarata rusine ca nu si-au dat seama ce atu aveau. Printesa Diana nu era o rebela naturala, era un monarh natural.

Ar fi trebuit sa fie cel mai mare atu al lor, dar au lasat asta sa le scape printre degete."