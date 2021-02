Momentul adevarului. Vizita care va face lumina in locul de unde a plecat pandemia. Urmele dupa care umbla anchetatorii

La mai mult de un an de la startul pandemiei, expertii OMS se afla in aceste zile la Wuhan (China) pentru a face cercetari privind originea virusului.

O echipa de specialisti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii a inceput o actiune care poate oferi raspunsuri importante privind cauzele care au dus la declansarea celei mai mari crize sanitare din ultimul secol.

Dupa ce au stat in carantina 14 zile, asa cum prevede legea in China, cercetatorii investigheaza in primul rand piata Huanan din orasul Wuhan, locatia de unde s-ar fi propagat virusul in cazul in care acesta a fost transmis de la animal la om. Cu privire la acest aspect, autoritatile din China sunt categorice, subliniind ca virusul n-a aparut in Wuhan, ci a fost adus din alta tara, prin intermediul unor produse importate.

De asemenea, oficialii de la OMS vor face o vizita la Institutul de Virusologie din Wuhan, urmarind astfel o alta pista, legata de o scapare de laborator a doctorilor chinezi. Se stie faptul ca fostul presedinte al Americii, Donald Trump, a fost cel mai mare sustinator al ideii ca virusul a scapat de la acest institut, contaminand in prima faza cercetatorii chinezi. O a treia locatie vizata de controlul OMS este spitalul Jinyintan din Wuhan, primul care a tratat pacienti cu coronavirus.