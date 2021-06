Momente tensionate in timpul unei sedinte in Parlamentul din Bolivia. Mai multi politicieni s-au luat la bataie

Lupta a inceput intre Henry Montero si Antonio Colque, politicieni aflati in opozitie, subiectul de la care au pornit tensiunile avand legatura cu detentia fostului presedinte, Jeanine Anez.

Situatia a degenerat, iar mai multi politicieni au ajuns sa isi dea pumni si sa se traga de par. Disputa din Parlament a fost filmata, iar la un moment dat se poate observa cum au intervenit si doua femei.

In martie, presedintele interimar Jeanine Anez a fost arestat sub acuzatia ca ar fi participat la organizarea unei lovituri de stat care l-a fortat pe Evo Morles sa isi dea demisia in noiembrie 2019.