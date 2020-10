Misterul pe care oamenii nu si l-au explicat: USA SPRE IAD chiar exista! Unde a fost descoperita si unde arde INCONTINUU, fara a putea fi stinsa

Milioane de oameni au vrut sa-i afle secretele, insa pana astazi certitudinile sunt putine!

Craterul Gazos Darvaza, cunoscut drept 'Usa Iadului" sau "Poarta Iadului", e o caverna localizata in Derweze, Turkmenistan. Geologii sovietici au pus foc acolo pentru a preveni raspandirea metanului. Se banuieste ca grota arde continuu din 1971. Craterul are o suprafata de 5 350 de metri patrati. Diametrul sau este de 69 de metri, iar adancimea atinge 30. Guvernul din Turkmenistan spera ca 'Poarta Iadului' poate deveni o atractie turistica importanta in urmatorii ani. Zona care inconjoara craterul e una populara pentru amatorii de camping in zone desertice.

Craterul gazos se afla chiar in inima desertului Karakum, la aproximativ 260 de kilometri nord de capitala Ashgabat. Rezerva de gaz din zona e una dintre cele mai mari din lume. Localnicii care n-au inteles 'proiectul' autoritatilor sovietice au dat grotei numele de 'Poarta Iadului', dupa ce au vazut groapa care arde incontinuu. Comunicarea din partea expertilor comunisti a fost inexistenta, astfel ca pentru cateva zeci de ani tacerea asupra planului a dat nastere unor scenarii dintre cele mai nebune!