IREAL! Un mafiot de rang inalt in Cosa Nostra si-a distrus gruparea dupa ce a vrut sa isi spioneze iubita

Intamplarea este extrem de haioasa.

Joseph Amato Sr. este unul dintre cei mai importanti mafioti din New York. Aceste este un "capitan" in puternica familie mafiota Colombo, avand in subordine mai multi mafioti care se ocupa de tot felul de activitati ilegale.

Amato a ajuns insa de rasul lumii interlope, dupa ce a bagat la puscarie 20 de mafioti, in urma unui incident haios. Acesta a vrut sa isi spioneze iubita, insa lucrurile au avut o intorsatura neplacuta.

Barbatul a montat un dispozitiv GPS sub masina iubitei, pentru a vedea pe unde se plimba, insa femeia l-a gasit dupa cateva zile si l-a montat la randul ei pe un autobuz. Dupa cateva zile, la un control de rutina la garaj, angajatii au gasit dispozitivul sub autobuz si au chemat politia, crezand ca este o bomba.

FBI a intrat pe fir, crezand ca este vorba de un atac terorist, insa au descoperit ca dispozitivul apartine lui Amato Sr, un mafiot pe care nu il avea in vizor.

Dupa mai multe luni de ancheta, FBI a construit un caz solid, ce a dus la peste 20 de arestari. Totul de la gelozia lui Amato Sr, scrie presa din SUA.