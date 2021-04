Incredibil! A descoperit ca are o sora geamana in timp ce se uita la un clip pe YouTube! Femeia care a trait socul vietii ei 

Anais Bordier (33 ani) a dezvaluit cum a descoperit ca are o sora geamana!

Femeia care lucreaza ca brand manager si-a spus povestea, marturisind ca stie ca a fost adoptata atunci cand era bebelus din Coreea de Sud, insa nu a aflat niciodata ca are o sora geamana.

Totul s-a schimbat cand o prietena de-ale ei i-a aratat o fotografie cu o actrita americana, Samantha Futerman, care arata identic cu ea. Anais a inceput sa urmareasca clipuri cu Samantha pe YouTube, iar apoi sa caute detalii despre trecutul ei, moment in care a descoperit ca erau nascute in aceeasi zi, iar actrita americana era si ea adoptata.

Anais i-a dat o cerere de prietenie pe Facebook, iar de acolo au inceput sa comunice si sa realizeze ca Samantha era sora ei geamana.

"Stateam pe internet si am vazut o captura a unui clip pe YouTube si apaream in el. M-am gandit ca e ciudat. 'Cand am facut un video?' Eram sigura ca e o gluma, asta daca nu m-am imbatat atat de tare incat sa filmez un clip de care nu imi amintesc.

A fost cel mai ciudat lucru, nu puteam intelege. Parul nostru era la fel, ea avea chiar si pistrui, ceea ce e neobisnuit pentru o fata asiatica. Vorbea cu accent american", a spus Anais pentru The Sun.

Cele doua s-au intalnit, iar acum sunt de nedespartit, in incercarea de a recupera timpul pe care l-au pierdut.