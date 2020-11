Inca o 'predictie' NEASTEPTATA facuta in The Simpsons! Harta voturilor din SUA, prezentata in serial in urma cu 8 ani! Imaginea care starnit numeroase reactii

Fanii serialului The Simpsons au gasit inca o 'predictie' a show-ului care se regaseste in realitatea actuala.

The Simpsons a devenit cunoscut pentru 'predictiile' facute de-a lungul timpului pe parcursul episoadelor. Cea mai recenta dintre ele are legatura cu alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii, acolo unde Donald Trump se lupta cu Joe Biden.

Intr-un episod aparut in urma cu 8 ani apare o harta in care sunt delimitate statele din SUA cu albastru si rosu, in functie de voturile obtinute de Mitt Romney si Barack Obama, cei care candidau la acea perioada.

Fanii serialului au observat asemanarea izbitoare a hartii cu cea care apare pe toate ecranele din SUA in aceste momente, in functie de statele SUA si voturile lor pentru Biden sau Trump.

In 2001, serialul a mai 'prezis' ca Trump va deveni presedintele Statelor Unite ale Americii.