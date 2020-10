Fosta vedeta Disney si actual STAR in filmele pentru adulti, o fata face dezvaluiri socante! Ce a determinat-o sa faca o schimbare atat de BRUSCA in industrie

Maitland Ward, in varsta de 43 de ani, este in industria cinematografica de la 15 ani, insa in urma cu multi ani a luat o decizie radicala.

Maitland a fost distribuita in productii Disney inca de la 15 ani, iar in 1998 a primit rolul lui Rachel McGuire in celebrul serial 'Boy Meets World'.

Prezenta in Disney a lansat-o in lumina reflectoarelor, insa ea spune ca nu a fost fericita cu ceea ce facea.

Maitland a dezvaluit intr-un interviu pentru Daily Star ca s-a simtit limitata la Hollywood, despre care spune ca este o industrie degradanta pentru femeile de peste 35 de ani.

"Industria Hollywood a devenit limitativa si plictisitoare pentru mine. Nu am vrut ca singurele mele optiuni sa fie de a juca rolul mamei sau sa traiesc doar pentru un rol pe care l-am jucat in tinerete.

A fost un rol minunat, nu ma intelegeti gresit, dar am avut mult mai multe de aratat si de oferit si Hollywood pur si simplu nu mi-ar permite sa arat nimic din asta.

Hollywood-ul este degradant pentru femeile de peste 35 de ani. Daca nu esti Jennifer Aniston sau altcineva celebru, nu vor sa te vada ca fiind sexy sau erotica. Mi-a spus un publicist sa nu mai pun poze sexy pe Instagram, pentru ca ma va costa slujba. A spus ca daca vor pe cineva sexy, vor alege o tanara de 25 de ani.", a dezvaluit Maitland Ward, in interviul acordat pentru Daily Star.

Dupa ce s-a retras de la Hollywood, Maitland s-a mutat la New York, unde a descoperit ca este interesata de 'continutul erotic' si de propria sexualitate.

"Am vrut sa explorez si sa-mi testez limitele. Am exprimat multe prin intermediul retelelor sociale si faptul ca Rachel din 'Boy Meets World' facea acest lucru a facut-o cu atat mai interesanta.

Am multi oameni care spun ca le-am indeplinit fanteziile adolescentei. Este foarte misto sa stii ca ai pe cineva care e pasionat sexual de tine si acum poate sa-mi urmareasca scenele si sa aiba jucariile mele sexuale pe noptiera lor.

Nu as fi fost niciodata in stare sa ma simt atat de confortabil in pielea si in sexualitatea mea, daca nu ar fi fost calatoria mea catre filmele pentru adulti", a mai spus Maitland.