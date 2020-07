Era in PLIN PROCES online cand s-a vazut TOTUL! Reactia judecatoarei cand a realizat ca avocatul este in lenjerie intima 

Pandemia de coronavirus a mutat totul in online, iar asta da batai de cap multor oameni.

Un avocat este cea mai recenta 'victima' a obligatiei de a recurge la intalniri si procese online. Barbatul din Mexic se afla in audieri cu judecatoarea intr-un proces desfasurat pe Zoom, insa nu a realizat ce urma sa se intample.

Avocatul a lovit camera calculatorului din greseala in incercarea de a se ridica, moment in care atat judecatoarea, cat si expertul legal care se aflau in conversatie au putut vedea ca barbatul care purta o camasa pe el, se afla in lenjerie intima in partea de jos.

Reactia femeilor nu a intarziat sa apara, iar clipul a devenit rapid viral.

#Viral | ¿Abogado no trae pantalones?... En #Tamaulipas, la Jueza de Control, Maria del Carmen Cruz Marquina, evidenció al litigante. pic.twitter.com/oyhzyTA3Ok — XEVA TABASCO (@XEVATabasco) July 16, 2020