E vedeta in filmele NECENZURATE, dar se ASCUNDE de barbati! "Am nevoie doar de o femeie in viata mea" Marea sa iubire e o cantareata-fotbalista

Cunoscuta pentru aparitiile sale pe platformele pentru adulti, britanica Megan Barton Hanson a facut o marturisire spectaculoasa.

Vedeta de 26 de ani si-a construit cariera in reality-show-urile din Marea Britanie, popularitate care ii permite acum sa fie una dintre cele mai cautate frumuseti feminine pe site-urile cu continut erotic contra-cost, cum e de exemplu OnlyFans.

Oarecum curios in aceste conditii, Megan Barton Hanson a declarat zilele trecute ca nu mai e deloc interesata de barbati in viata sa intima. "Dupa ce am avut o relatie cu o femeie, pot sa spun ca n-am fost niciodata mai indragostita. Cu siguranta n-o sa ma mai intalnesc niciodata cu barbati. Vreau doar o femeie, imi pot imagina viata cu o femeie", a spus Megan, conform tabloidelor din Regat.

Dezvaluirea vine la numai cateva zile dupa ce Megan Barton Hanson si-a reluat legatura sentimentala cu cantareata Chelcee Grimes, care face parte si din lotul echipei feminine de fotbal a clubului Fulham. Cele doua au fost surprinse sarutandu-se pasional, semn ca Megan si-a gasit deja partenera ideala.