E stirea care face inconjurul lumii! 5000 de oameni s-au adunat in parc pentru concertul promis de 1 aprilie! La cateva minute au aparut jandarmii inarmati. Ce s-a intamplat, de fapt

1 aprilie nu s-a incheiat cu bine pentru mai bine de 5 000 de belgieni.

Aproximativ 5 000 de peroane au ignorat restrictiile din Belgia pentru a participa la unul dintre cele mai asteptate festivaluri, 'La Boum'. Desi trebuia sa se desfasoare online, oamenii au fost pacaliti ca festivalul se va tine in aer liber. Conform nieuwsblad.be, totul a fost o farsa de 1 aprilie.

Desi autoritatile au incercat sa ii convinga pe oameni sa nu mearga in Parcul Cambre, anuntand ca festivalul este de fapt o farsa, acestia s-au adunat la locul mentionat, in speranta ca vor petrece.

У кого-то первоапрельская шалость удалась. Пять тысяч человек собрались на концерт в Брюсселе. Людям пообещали 200 лучших диджеев Европы и воссоединение Daft Punk. Только никакого концерта не было. Там вообще сборища в запрещены. И поэтому вместо концерта толпу разгоняли копы pic.twitter.com/PMDdvE9Ydc — Лента.ру (@lentaruofficial) April 1, 2021

Totul s-a transformat rapid intr-un cosmar, dupa ce fortele de ordine prezente in parc au intervenit pentru a-i intoarce din drum pe cei care nu respectau masurile de siguranta. Mai mult, in unele zone au existat si confruntari violente, in urma carora mai multe persoane au fost ranite, printre care si trei ofiteri.