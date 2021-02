Despartire exploziva in desert, dupa 30 de ani. Milioane de fani au ramas fara reactie. Trupa s-a "autodistrus"

Admiratorii de muzica electronica sunt intristati dupa anuntul neasteptat facut de cunoscuta trupa Duft Punk.

Dupa aproape trei decenii de activitate, Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo nu mai formeaza un cuplu in cadrul Duft Punk, formatie care si-a pus amprenta pe istoria muzicii.

Cei doi protagonisti au ales sa faca acest pas intr-o maniera extrem de originala, printr-un videoclip filmat in desert si denumit in mod sugestiv sugestiv "Epilogue". Imbracati in celebrele lor costume de roboti, Thomas si Guy-Manuel isi iau efectiv ramas bun in momentul in care unul dintre ei se autodistruge.

Înfiinţată în 1993, Daft Punk a intrat în topurile muzicale internaţionale cu hituri precum One More Time sau Around The World.