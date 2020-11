Descoperire ULUITOARE in mijlocul desertului. Are o inaltime de 3 metri! Au venit EXTRATERESTRII?

O placă gigantică din metal a fost descoperita dintr-o pura intamplare in statul Utah, intr-o zona desertica.

O misiune aeriana de contorizare a animalelor salbatice s-a transformat intr-o descoperire uimitoare. Traversand un perimetru salbatic si plin de nisip, pilotului de elicopter i-a sarit in ochi o prezenta ciudata in apropierea unor stanci.

Cand au coborat la fata locului, s-a dovedit a fi o bucata de metal infipta in pamant in pozitie verticala, inalta de aproximativ 3 metri, despre existenta careia nu se stia nimic. De altfel, pentru a nu incuraja pelerinajul in zona respectiva, autoritatile americane tin secreta pozitionarea exacta a respectivului monolit.

Evident, au inceput sa apara si diverse speculatii privind autorul, inclusiv varianta ca aceasta sa fi fost o opera a extraterestrilor. Altii, mai pragmatici, au comparat monolitul cu alte productii similare din istorie, ajungandu-se la concluzia ca un sculptor decedat in 2011, John McCracken, facea asemenea "piese".

