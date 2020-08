Decizie MAJORA in lupta contra coronavirusului! Fara mancare in autobuz, in tren si la metrou!

Lupta contra Covid-19 trece la nivelul urmator!

Autoritatile din Madrid au anuntat ca vor interzice mancatul in mijloacele de transport in comun, dupa o noua crestere a numarului de infectari cu Covid-19. Masurile vin pentru a minimiza riscul de contaminare, sustin expertii iberici.



"Suntem intr-un moment critic", au avertizat autoritatile sanitare din Spania in ultimele zile, dupa o crestere accentuata a numarului de cazuri pozitive.



384 270 de oameni au fost confirmati cu COVID-19 in Spania pana astazi. 28 670 si-au pierdut viata!

