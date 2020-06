De data asta n-a inselat-o, ci a dat-o pe spate! Surpriza URIASA pregatita de John Terry sotiei de care si-a batut joc ani la rand

Dupa ce s-a lasat de fotbal, John Terry (39 de ani) pare sa se fi linistit si in ceea ce priveste aventurile extraconjugale, concentrandu-se doar asupra sotiei Toni, careia i-a rezervat o surpriza placuta la aniversarea a 13 ani de la nunta.

Actualul antrenor secund al echipei Aston Villa a recunoscut ca si-a inselat partenera de viata de nenumarate ori, scandalurile sexuale cu John Terry in prim-plan facand deliciul opiniei publice de-a lungul timpului. In acest sens, sa ne amintim doar de episodul din 2010 in care fostul fundas al lui Chelsea a sedus iubita unui coechipier de nationala, Wayne Bridge.

Ei bine, in ciuda acestor derapaje, Terry a reusit de fiecare data sa-si salveze casnicia cu Toni, iubita sa din copilarie, cu care are in prezent doi gemeni (baiat si fata) nascuti in 2006, cu un an inainte de nunta celor doi.

Amintindu-si de acest din urma eveniment, John a devenit romantic si i-a pregatit sotiei o aniversare romantica. Astfel, Toni s-a trezit cu un buchet imens de trandafiri, dar si cu alte "maruntisuri", gen ciocolata si sampanie. In acelasi timp, pe contul de Instagram, el a postat o fotografie veche de 13 ani, chiar de la nunta la care atmosfera muzicala a fost intretinuta de celebrul Lionel Richie.

Ca orice femeie, Toni n-avea cum sa ramana indiferenta, postand la randul ei online o serie de fotografii facute in ultimii 13 ani alaturi de John Terry. "Tu esti lumea mea, sufletul meu pereche si cel mai bun prieten", a mentionat Toni, trecand din nou peste desele neplaceri cauzate in trecut de sotul ei.