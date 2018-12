Dacian Varga, acuzat ca a AGRESAT o femeie la Targul de Craciun: "Ia zi, de ce mi-ai dat o palma?"

Fostul fotbalist Dacian Varga e in centrul unui scandal urias.

Varga, fostul jucator de la Sportul, Urziceni, Rapid sau Vaslui, e in centrul unui scandal imens. El ar fi lovit cu palma o femeie la Targul de Craciun din centrul Capitalei sambata seara, potrivit Spy News. Exista o inregistrare video care porneste din momentul in care femeia il intreaba pe Varga de ce a lovit-o, iar jucatorul este luat de apropiati si indepartat de zona incidentului.

Apropiatii jucatorului neaga lovitura.

"Dacian era la targ cu Maria Constantin Sambata seara. A fost, intr-adevar, o mica cearta, fiindca aceasta Larisa a inceput sa vorbeasca lucruri neadevarate si urate despre Dacian prin oras. Nu s-a pus nicio secunda problema de bataie. Dacian Varga nu este un bataus. La targ, erau zeci de oameni langa ei. Daca ar fi calcat-o in picioare, asa cum s-a scris, ar fi sarit cineva sa o apere, ar fi venit politia, deci nu a fost vorba de nicio bataie” au povestit apropiatii lui Dacian Varga, pentru www.spynews.ro.

Femeia sustine ca a fost lovita.

„Nu ma simt in stare, momentan, sa intru in direct sau live Va pot spune cum am mai spus: au fost neintelegeri care au ajuns la el...eu nu stiu nimic si nu ii inteleg starea asta. Il cunosc de foarte mult timp...Nu m-am gandit ca ar fi in stare sa bata o femeie. In primul rand, pentru el este rusinos, chiar daca eu port acum o rusine pe umeri si nu numai...Este foarte neplacut sa suni acasa, sa-ti anunti parintii sa nu se panicheze, ca o sa auda ca am fost agresata.

Eu sunt convinsa ca o sa-i para rau cand o sa realizeze ce a facut, pentru ca ma cunoaste si stie ce fel de om sunt si imi cunoaste si familia. Este inacceptabil ca un barbat sa ridice mana asupra unei femei, iar de asta se va ocupa legea...vreau doar dreptate” a povestit Larisa Judele.

Totul ar fi pornit de la o serie de afirmartii false facute de Larisa despre Dacian Varga recent. (VIDEO AICI)