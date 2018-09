Cum au fost surprinse fetele lui El Chapo, in timp ce notoriul traficant de droguri e tinut izolat intr-o celula

Mexicanul a avut o cadere nervoasa dupa gratii.

Celebrul Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este cel mai cunoscut traficant de droguri din lume. Acesta a fost subiectul mai multor productii TV, de la filme la seriale ce au incercat sa romanteze viata acestuia.

Mexicanul se afla dupa gratii, in USA, de mai bine de 2 ani, asteptand sa ii inceapa procesul. Americanii nu ii dau voie insa sa isi vada familia, iar El Chapo a avut un moment de cadere nervoasa recent, cand a fost ziua fetitelor sale.

El Chapo are gemene alaturi de ultima sa sotie, iar fetitele au implinit 7 ani, asa ca mama lor le-a dat o petrecere tematica extrem de extravaganta. Aceasta a inchiriat o locatie pe care a decorat-o aproape in totalitate cu tema "Barbie", incepand de la gradina exterioara la interior.

Cele doua fetite ale lui El Chapo au venit si ele imbracate ca niste papusi barbie, in timp ce tatal lor, responsabil pentru moartea a mii de oameni si distributia a mii de tone de droguri in intreaga lume, statea izolat intr-o celula in USA.