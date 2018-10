Cum arata fratele lui Pablo Escobar! "El Osito" a fost contabilul imperiului de 20 de miliarde de dolari dar acum e sarac

Din ce traieste acum Roberto Escobar.

Pablo Escobar a lasat in urma sa multa durere, in randul populatiei din Columbia, dar si o avere incomensurabila care a cazut in mainile rivalilor, dar si a Guvernului.

Din cele peste 20 de miliarde pe care le avea in momentul uciderii sale, la inceputul anilor '90, familia sa a ramas cu foarte putini bani, asta pentru ca sotia cu cei doi copii au fost nevoiti sa plece din tara pentru a nu fi ucisi, iar fratele sau a fost incarcerat.

Roberto Escobar, poreclit El Osito, adica "Ursuletul", a stat in puscarie timp de 10 ani dupa uciderea fratelui sau. Eliberat in 2004, El Osito nu a mai gasit nimic din averea familiei sale, banii si proprietatile fiind impartite intre Guvern, rivali si asociati.

Acesta a ramas in schimb cu casa familiei, pe care a transformat-o intre timp in muzeu, si care este principala sa sursa de venit. Casa este pastrata in conditii foarte bune, ca pe vremea lui Pablo, avand inclusiv gauri de gloante in geamuri.

De altfel, Roberto, ajuns la 70 de ani, duce o viata modesta, departe de luxul in care se scalda fratele sau cand era in viata, cel care avea o ferma cu animale exotice, masini de lux si tot ce isi putea dori.