Echipa „Faimoșilor” a primit forțe proaspete. Mihai Zmărăndescu (22 ani) și Crina Abrudan (45 ani) s-a alăturat show-ului Survivor și vor începe lupta din Republica Dominicană, în direct pe PRO TV și VOYO, pentru marele premiu de 100.000 de euro.

Crina Abrudan a intrat în show-ul Survivor

„Lumea mă cunoaște ca prezentatoare de știri sportive. Am avut o carieră de 15 ani în televiziune și 4 ani la radio. Am venit la Survirvor, în primul rând pentru mine, am venit pentru aventură. Am venit pentru că, după atâția ani în care am vorbit de competiții sportive, să fiu și eu parte dintr-o competție sportivă.

Sunt foarte bucuroasă că 'Faimoșii' sunt mult mai bine decât i-am văzut eu la televizor, înainte să vin. Și îmi doresc să facem din echipa 'Faimoșilor' o echipă cum era la început, o echipă care câștiga și stătea foarte liniștită la consiliiile de eiliminare”, a declara Crina Abrudan la sosirea la Survivor România.

În ultimii ani, Crina Abrudan a ieșit din spațiul media. Însă, fosta prezentatoare TV nu a renunțat să posteze pe contul oficial de Instagram, acolo unde-și delectează urmăritorii cu fotografii din locații selecte.