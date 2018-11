Ce au facut temutii mafioti Yakuza in noaptea de Halloween. Japonezii, scandalizati de gestul gangsterilor: "Vor sa ii corupa pe tineri"

Yamaguchi-gumi este cea mai mare organizatie mafiota yakuza din Japonia. Numele ei vine e la temutul Harukichi Yamaguchi, cel care a infiintat grupul la inceputul secolului 20.

Gangsterii temutei organizatii yakuza Yamaguchi-gumi au fost surprinsi impartind copiilor in seara de Halloween, sarbatoare care a capatat o tot mai mare popularitate in Japonia in ultimii ani, bomboane si alte dulciuri.

S-a intamplat in orasul Kobe, acolo unde Yamaguchi-gumi isi are sediul si regiune in care exercita o influenta puternica. Presa japoneza scrie ca gestul a provocat numeroase proteste, cetatenii temandu-se ca membrii organizatiei vor sa ii corupa pe tineri si sa le creeze o imagine pozitiva a infractionalitatii.

Autoritatile din Kobe incearca de mai multi ani sa dizolve grupul Yamaguchi-gumi, insa pana acum fara succes.

Una dintre cele mai cunoscute organizatii mafiote din lume, mafia japoneza este vinovata de asasinate, trafic, santaj, proxenetism si alte infractiuni grave.

"Ei vor sa ii seduca pe tineri si sa ii atraga intr-o viata de ilegalitati", spun japonezii.

Protestul anti-mafia din Kobe a adunat cateva sute de oameni, intre care civili, dar si politisti, cu totii afisand mesajul: "Gangsterii nu pot participa la Halloween".

Gangsterii japonezi lucreaza de ani buni in ceea ce priveste domeniul "PR". Ei au donat bani dupa mai multe dezastre naturale care au distrus localitati intregi.