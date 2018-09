Cat de bine arata sotia interlopului poreclit "Regele Cocainei"! S-a pozat in bikini, la plaja

Sotul sau conduce un imperiu criminal de 9 miliarde de dolari.

Emma Coronel a devenit celebra dupa ce viata lui El Chapo a fost portretizata in mai multe productii TV. Aceasta este sotia celui mai mare traficant de droguri din lume, cei doi casatorindu-se cand aceasta avea 18 ani iar el 50 de ani.

Cei doi au doua fete impreuna, insa sunt despartiti, mexicanul fiind dupa gratii in USA de 2 ani, urmand a fi judecat in aceasta toamna, riscand sa stea in inchisoare toata viata.

Emma pare insa ca se bucura de luxul oferit de statutul de "prima doamna" din lumea traficantilor, sotul sau fiind cel mai puternic si mai periculos traficant de droguri din lume. Aceasta s-a pozat fara jena la mare, in costum de baie, de este cunoscut faptul ca traficantii mexicani nu accepta ca familia sa le fie expusa in presa.

Vezi mai jos imaginea cu sotia lui El Chapo: