Bad boy la FCSB! L-a mințit pe Reghecampf și a plecat: „Am supraturat motocicleta și am intrat într-o mașină! Nu aveam permis!” 

Răzvan Stanca (42 ani) a sosit prima dată la Steaua (n.r. actuala FCSB) în vara lui 2010, împrumutat de la Pandurii Târgu Jiu. Anul următor, clubul roș-albastru avea să-l transfere definitiv pe portar. Acesta avea să plece subit în 2013 de la campioana României, cu toate că a avut evoluții bune în tricoul roș-albastru, întorcându-se la Pandurii.

Cu o lună înaintea de a pleca de la FCSB, Stanca a a dispărut în ultima clipă de pe banca de rezerve, înaintea unui meci cu Politehnica Iași, Laurențiu Reghecampf (46 ani) motivând că a suferit un accident.

„Este o problemă cu Stanca, a avut un mic incident vineri. A avut parte de un incident în trafic, s-a certat cu cineva. Probabil va lipsi două săptămâni, pentru că are un deget fracturat”, declara Reghecampf pe 7 aprilie 2013.

Răzvan Stanca și-a fracturat degebul în spatele blocului și l-a mințit pe Reghecampf

La mai bine de 9 ani distanță, Răzvan Stanca a elucidat misterul și a dezvăluit de ce fost forțat să plece de la FCSB. Fără a deține categoria A, fostul portar a condus o motocicletă, a pierdut controlul vehicului și s-a ales cu o fractură la degetul mic.

„Am avut piticii mei pe creier în momentul ăla. Nu știu ce a fost în capul meu în ziua aia, dar episodul cu motocicleta e adevărat. Îmi plăceau motocicletele de viteză. Nu era trecut în contract că nu ai voie cu motocicleta, dar era stipulat că nu ai voie să faci sporturi extreme.

M-am suit pe un Suzuki de 1000 de centimetri cubi. 180 de cai. Era motocicleta unui prieten. Nu e un episod pe care să mi-l amintesc cu plăcere. Eram în ziua liberă. I-am zis: 'Dă-mi-o să mă plimb și eu puțin cu ea'. M-am suit pe motocicletă și am pierdut controlul. Nu eram pe stradă, s-a întâmplat în spatele blocului. Am supraturat-o și am intrat într-o mașină. Mi-am fracturat degetul mic de la mână”, a declarat Răzvan Stanca pentru gsp.

Mai mult, Stanca a dezvăluit că pentru a scăpa „basma curată” a omis că a căzut cu motocicleta. Versiunea care a ajuns la Laurențiu Reghecampf (46 ani) și Mihai Stoica (57 ani) a fost aceea că portarul a avut o altercație în trafic cu niște fani ai Rapidului. În cele din urmă, antrenorul FCSB-ului a aflat adevărul și l-a îndepărtat din lotul campioanei României.

„Moderator: Și te-ai dus la club și ai spus: 'M-am bătut cu fanii Rapidului!'

Stanca: Nu am spus eu chiar așa.

Moderator: Dar ai vorbit cu niște prieteni să inventeze povestea cu altercația din trafic.

Stanca: Exact, da. Nu aveam permis pentru motocicletă, asta era problema. Eu eram speriat de ce am făcut, eram panicat. Știam ce repercusiuni mă așteaptă și n-am mai gândit limpede. Mai bine eram sincer din prima și poate scăpam basma curată. Cei de la club au aflat. Întotdeauna, adevărul iese la iveală. Reghecampf mi-a dat de înțeles că a aflat adevărul. Nu a fost direct, dar a vorbit cu mine. În mare, ăsta e motivul pentru care am plecat de la Steaua”, a precizat fostul portar.