E una dintre cele mai sexy aparitii de pe net!

Modelul Julia Rose (26 de ani) a devenit celebra dupa ce si-a aratat sanii in timpul unui meci de baseball, in octombrie. De atunci, milioane de ochi au ramas asupra ei. Cei mai insistenti: ai boxerului Jake Paul, iubitul ei. Acum tot internetul vrea o vorba cu el. Jake are un singur meci, si acela pierdut. :)