A purtat o rochie mult prea scurtă, iar vremea nu a ajutat-o. Ce a pățit această vedetă în vacanță

Cei doi s-au despărțit de curând, însă tânăra de 25 de ani nu pare afectată de acest lucru, dovadă fiind și fotografiile surprinse de paparazzi, în vacanță.

Îmbrăcată într-o rochie extrem de scurtă și vaporoasă, modelul a fost la un pas de un accident vestimentar în timp ce încerca să se urce pe o barcă.

Vântul a încurcat-o și i-a ridicat rochia, lăsând la vedere mai mult decât și-ar fi dorit.

Actorul din Gossip Girl și Tamara au fost format un cuplu timp de doi ani, aceștia cunoscându-se prin intermediul canalelor de social media.

"Mi-a trimis mesaj din senin, salutându-mă, și aproape că am căzut de pe scaun. Am vorbit o vreme și el m-a invitat la o întâlnire, credeam că este o cină. În schimb m-a dus într-un sanctuar de fluturi din Mayfair, după care am explorat Londra împreună, iar restul este istorie", a povestit Tamara în urmă cu ceva vreme.