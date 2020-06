A dat 60 de euro pe aceasta casa acum 23 de ani. Sa ti se faca RAU, nu alta! Cat costa acum si cum arata

Doua iesiri in oras puse amanate si a putut sa-si ia casa asta!

Jane Beck a cumparat cladirea din imagine acum 23 de ani. Nu avea apa curenta si nici electricitate. Lui Jane i-a placut insa enorm locul si a vrut sa fie al sau. De cand a luat casa, munceste permanent la ea. Acum a transformat-o in casa visurilor sale! Este evaluata la 500 000 de euro si arata absolut spectaculos.

Casa din Tregaron, Tara Galilor, a fost cumparata in timp ce Beck (54 de ani) era in vacanta, in 1997. Eforturile femeii au fost serioase. La un moment dat, prin mijlocul casei ajunsese sa treaca un parau!

"Anul trecut, in februarie, a venit cineva si a evaluat proprietatea. Acum costa 500 000 de euro. Nu aveam insa gradina terminata, acum pretul e mai mare, cu siguranta", a spus Jane, citata de Mirror.