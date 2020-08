11 cu noroc? Sportivul LEGENDAR care se insoara a 4-a oara. Ea e o fosta DANSATOARE TOPLESS si a mai avut 6 SOTI!

Un fost lider mondial in sportul pe care l-a practicat se pregateste de o noua casnicie in compania unei femei cu un trecut dubios.

In varsta de 63 de ani, britanicul Nick Faldo a scris istorie in golf, aflandu-se pe prima pozitie in clasamentul mondial pentru o perioada de 97 de saptamani. Victoriile importante obtinute cu crosa in mana contrasteaza insa cu esecurile pe care Faldo le-a avut in viata privata.

Astfel, dupa 3 casnicii esuate si alte numeroase relatii, Nick Faldo mai face o incercare, urmand sa se insoare cu Lindsay De Marco, o femeie de 57 de ani cu un un trecut cel putin la fel de aventuros. Despre noua partenera a lui Faldo se stie ca a fost in tinerete dansatoare in cluburi de noapte, iar la capitolul barbati e recordmena, aceasta urmand sa fie a 7-a sa casatorie. De asemenea, Lindsey De Marco a avut un trecut intunecat in ceea ce priveste consumul de droguri.

Unul dintre fostii soti ai lui Lindsey, Randy Heine (cu care s-a maritat de 2 ori!) s-a grabit sa felicite noul cuplu, subliniind si calitatile cu care De Marco si-a sedus partenerii de-a lungul timpului. "Avea un sex-appeal incredibil. Cand dansa, invartea barabatii pe degete!", a spus Heine.