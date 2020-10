(P) Trei pariuri bune la FCSB - Dinamo

FCSB si Dinamo este marele derby al Romaniei, o confruntare in care, indiferent de forma echipelor, rezultatul este mereu imprevizibil.

Primul derby din acest sezon va avea loc asadar sambata, 3 octombrie, de la ora 21:00 si va fi televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.

Inaintea acestui meci, FCSB ocupa locul 3 in Liga 1, cu 9 puncte, iar Dinamo este pe 12, cu 5 puncte. Ambele echipe vin dupa infrangeri in ultima etapa. FCSB a pierdut cu 5-2 la Poli Iasi, iar Dinamo a cedat cu 1-0 acasa meciul cu UTA Arad.

In aceste conditii, cele doua echipe nu stau tocmai bine, dar ne asteptam in continuare la un meci spectaculos, cu multe goluri.

Dinamo, favorita la pariuri

Cotele pentru acest meci, publicate de Unibet, ne indica faptul ca ne va astepta un duel echilibrat, in care Dinamo are un usor avantaj. Astfel, potrivit cotelor publicate de Unibet, victoria lui Dinamo are cota 2.45 la pariuri online, cea a lui FCSB are cota 2.80, iar egalul are cota 3.50.



Iar daca te intrebi ce mai poti paria pe FCSB - Dinamo, noi ti-am pregatit trei recomandari, dupa cum urmeaza:

1. FCSB - Dinamo, ambele echipe sa inscrie, la o cota de 1.87 oferita de Unibet

Ne asteptam la un derby cu goluri la revenirea pe Arena Nationala, astfel ca un pariu de luat in calcul este ca ambele echipe vor marca. In ultimele cinci derby-uri din Liga 1, ambele echipe au punctat cate o data. Iar in ultimele 15 confruntari dintre cele doua echipe din toate competitiile, doar de trei ori s-a intamplat ca doar una sa marcheze.



In plus, FCSB va fi nevoita sa improvizeze din nou in linia defensiva. In ultimele doua meciuri din Liga 1 a primit 7 goluri, iar la Iasi apararea a fost depasita cu usurinta. Cel mai probabil, Miron va fi titular, dar si el acuza lipsa de pregatire din ultima perioada. Iar situatia lui Cristea este in continuare incerta, astfel ca cel mai probabil Soiledis va fi folosit din nou fundas central.

De partea cealalta, Dinamo a aratat si ea destule slabiciuni in defensiva. In primele 5 etape a primit 5 goluri, in conditiile in care nu a intalnit adversare de top. Fundasii laterali Gonzalez si Isma Lopez urca des in ofensiva si lasa multe spatii libere. In plus, Ante Puljici a fost depasit cu usurinta in acest sezon. Asadar, sunt motive suficiente sa credem ca vom avea un nou meci cu goluri, iar cota de 1.87 oferita de Unibet este excelenta.

2. Dinamo Bucuresti sa castige cel putin o repriza, cu o cota de 1.73 la Unibet

Dinamo este o echipa imprevizibila, iar jucatorii adusi in linia ofensiva, in special Borja Valle si Camara, sunt capabili in orice moment sa creeze pericol la poarta adversa. Coroborat cu problemele de ordin fizic pe care FCSB le are dupa perioada de inactivitate a multor titulari, merita incercat acest pariu pentru care cota oferita de Unibet este foarte buna.

In plus, Cosmin Contra este recunoscut ca fiind un antrenor al caror echipe joaca mai bine dupa pauza. Am vazut acest lucru si la echipa nationala, am vazut si la Dinamo in meciurile disputate de la reluarea campionatului, dupa pauza pentru meciurile "tricolorilor".

Iar FCSB este de asteptat sa cada dupa pauza, asa cum s-a intamplat in meciurile cu Slovan Liberec si Poli Iasi. Cu Slovan, FCSB a incasat doua goluri, iar cu Poli Iasi inca doua.

3. FCSB - Dinamo se termina egal, la o cota de 3.50 oferita de Unibet

Lasand ultimele doua meciuri din Cupa Romaniei, castigate de FCSB, daca ne uitam pe ultimele 5 partide din Liga 1 vedem ca 4 dintre ele s-au terminat la egalitate. Asadar, cota de 3.50 oferita de Unibet pentru acest rezultat devine mai mult decat interesanta.

FCSB are pe hartie lotul mai valoros, dar Florinel Coman va lipsi cu certitudine, iar Dennis Man va absenta cel mai probabil si el. Iar daca va reveni in ultima clipa, nu va fi la suta din punct de vedere fizic. De altfel, mai multi jucatori vor avea probleme fizice, avand in vedere ca timp de aproximativ doua saptamani nu s-au putut antrena. In plus, la FCSB este si o problema de incredere, dupa ce echipa a pierdut trei meciuri din ultimele patru.

De partea cealalta, Dinamo sufera in continuare la capitolul omogenitate. Multi jucatori de baza au venit dupa inceperea campionatului. Spre exemplu, Borja Valle, care a impresionat prin golul de la mijlocul terenului marcat cu FC Botosani, a venit direct din vacanta. Iar Dinamo poate suferi si la capitolul omogenitate si la faptul ca Adam Nemec nu pare in forma care l-a consacrat.

In aceste conditii, merita incercat si un pariu pe un rezultat de egalitate, cota de pe Unibet fiind foarte buna.

Licenta nr. L1160657W000330 emisa de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru Unibet (Germany) Limited, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta, valabila din data de 1.09.2016 pana la data de 31.08.2026.