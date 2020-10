(P) Pareri PEFOC - 7 pasi pentru un semineu perfect!

Iarna se apropie cu pasi repezi asa ca, n-o lasa sa te surprinda si gandeste-te inca de pe acum la posibilitatea montarii mult-visatului semineu alb pe lemne care iti va deveni propriul tau refugiu in zilele si noptile friguroase ce vor urma, la caldura focului de lemne si a momentelor speciale alaturi de familie, persoana iubita sau de prietenii dragi.

Si pentru ca stim ca de la vis la realitate, te asteapta un drum lung si aparent necunoscut, am ales sa-l parcurgem impreuna alaturi de specialistii de la PEFOC.

Compania din Sibiu, cu renume si experienta dovedite in cei peste 20 de ani in industria comercializarii si montajul profesional al solutiilor alternative de incalzire - seminee premium, focare, cosuri de fum si unele dintre cele mai bune sobe pe lemne de pe piata de profil din Romania - ne vor ajuta cu 7 pasi pe care trebuie sa-i parcurgem daca ne dorim momente speciale si clipe de neuitat, la gura semineului perfect.

1. Alege un design potrivit pentru locuinta ta

De la modelele clasice si pana la cele moderne cu incastrare in perete, semineele sunt vedeta oricarei locuinte. Acestea atrag atentia fiecarui musafir in parte si sunt locul preferat de petrecut timp de calitate in compania familiei, dupa zilele istovitoare de la birou.

2. Personalizeaza-ti caminul cu stil

Daca vrei ca semineul tau sa fie mai mult decat o solutie de incalzire, asigura-te ca acesta va reflecta o parte din personalitatea ta. Astfel, poti alege dintr-o multime de finisaje, materiale si stiluri de seminee pe lemne (moderne, rustice sau cu aspect premium). Singura limita fiind propria ta imaginatie.

3. Alege corect modelul de semineu

Semineul poate fi utilizat pentru a incalzi o singura incapere sau intreaga locuinta. De aceea, in momentul in care alegi modelul de semineu trebuie sa tii cont de combustibilul folosit (lemne, gaz, peleti, electricitate), locul unde va fi amplasat, suprafata etc.

4. Tipul de locuinta - apartament sau casa

In cazul in care locuiesti la bloc, trebuie sa stii ca cea mai buna varianta este un biosemineu. Acesta are flacara reala, dar nu are nevoie de un cos de fum ceramic sau de inox, asa cum se intampla in cazul semineelor pe lemne. In plus, acesta ocupa foarte putin spatiu si este foarte elegant, fiind integrat direct in peretele apartamentului. O alta varianta sunt semineele electrice, ce imita perfect jocul de flacari, putand fi controlate cu usurinta de la distanta cu ajutorul telecomenzii.

5. Tipul de combustibil

Un aspect esential de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi tipul de semineu este combustibilul. Astfel, poti opta pentru:

- semineu pe lemne – acesta necesita lemn de esenta tare pentru a oferi un randament superior;

- biosemineu – functioneaza cu bioetanol, este disponibil in modele variate si nu necesita cos de evacuare;

- semineu pe gaz – ofera confort termic, sunt usor de intretinut si sunt sigure in exploatare;

- semineu electric – acestea dispun de cu afisaj 3D deosebit de realist, te ajuta sa economisesti si nu necesita intretinere speciala;

6. Ofera atentie cosului de fum

Fie ca locuinta ta are deja un cos de evacuare a fumului, fie ca trebuie sa construiesti unul de la zero, este important sa te asiguri ca semineul dispune de un cos de fum corect dimensionat. Astfel, cere ajutorul unui specialist PEFOC pentru a fi sigur ca modelul de cos ales este cel potrivit pentru un focar de semineu performant.

7. Evalueaza-ti bugetul disponibil

Oricine isi doreste sa economiseasca atunci cand incepe un nou proiect. Cu toate acestea, atunci cand vine vorba de constructia unui semineu, nu poti face rabat de la calitate. Prin urmare, daca vrei costuri mai scazute, cere ajutorul unei firme specializate in seminee precum cei de la PEFOC.ro. Specialistii de aici iti vor oferi toate informatiile si produsele de care ai nevoie pentru a mentine echilibrul dorit dintre calitate si pret.