(P) Mozzart Bet face donatii de 75 000 lei catre spitalele Covid

Activitatile de responsabilitate sociala nu au lipsit nici in luna octombrie la Mozzart Bet.

Trei spitale Covid au primit echipamente medicale de protectie, fructe proaspete si apa plata, atat de necesare in aceasta perioada dificila pentru fiecare dintre cei aflati in spital.



Primul spital la care s-a deplasat echipa Mozzart Bet a fost Spitalul Matei Bals din Bucuresti, unde valoarea totala a donatiei a fost de aproximativ 25,000 lei, constand in cele mentionate mai sus.



Echipati cu manusi si masti, cei de la Mozzart Bet, impreuna cu reprezentantii spitalului, au descarcat produsele in curte, de unde au fost preluate pentru a fi folosite atat pentru pacientii aflati internati, cat si pentru medicii aflati in turele de lucru.



Dupa Matei Bals, a urmat Spitalul Judetean de Urgenta Arad, unul din cele mai aglomerate spitale Covid din zona. Intr-o formula mai restransa pentru a evita orice contact suplimentar, reprezentantii Mozzart Bet si-au indeplinit sarciniile de a livra produsele si au parasit incinta spitalului, urmand procedura de dezinfectare.



Ce de-al treilea spital de pe lista a fost Spitalul de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu“. Masti de unica folosinta, combinezoane pentru protectie, termometre, tensiometre, fructe proaspete si apa plata au fost donate, cu scopul de a-i ajuta pe cei aflati in prima linie in lupta cu virusul care a creeat atatea probleme in ultimul timp.



Optimiste si dedicate, cadrele medicale din cele trei spitale ne-au declarat ca orice ajutor este bine venit, iar Mozzart Bet face un lucru imbucurator pentru cei care duc batalia directa cu Corona Virus.



„Nu ne vom opri aici. Vom continua donatiile catre cei care au atata nevoie in aceste momente si in luniile ce urmeaza. Ne vom deplasa si in alte orase ale tarii, acolo unde exista deficit de echipamente de protectie. Este necesar ca atunci cand ne aflam in momente grele, sa fim uniti si sa dam dovada de solidaritate”, ne-au declarat reprezentantii Mozzart Bet.