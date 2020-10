(P) Cum sa alegi huse si carcase pentru orice telefon

Piata este foarte ofertanta cand vine vorba despre huse telefon si de aceea este recomandat sa citesti mai multe informatii utile despre tipurile de huse pe care le poti gasi in magazine si despre avantajele pe care fiecare dintre acestea le ofera.

Clasificarea huselor de telefon in functie de forma pe care o au

Sunt mai multe huse pentru telefon in functie de forma pe care o au si vestea buna pentru utilizatorii de mobile este faptul ca aceste huse sunt destinate tuturor tipurilor de telefoane. Deci vei gasi atat huse Huawei P Smart 2019 cat si pentru alte modele de telefoane, in aproape toate categoriile prezentate.

• Huse sub forma de capace de protectie – aceste huse sunt obtinute din plastic si din alte materiale extrem de rezistente, care acopera insa doar partea din spate a telefonului. Sunt extrem de usor de personalizat si sunt alese de obicei de persoanele care vor sa aiba un telefon original.

• Huse cu bumperi – aceste huse sunt realizate din plastic moale sau silicon si sunt alese pentru faptul ca pot proteja atat spatele si marginile telefonului, cat si partea din fata intr-o oarecare masura, cu ajutorul bumperilor care amortizeaza socurile.

• Huse de tip carte – aceste huse sunt produse din materiale naturale sau sintetice, pielea si imitatia de piele fiind unele dintre cele mai comune, in acest sens. Aceste huse imbraca atat fata cat si spatele telefonului si sunt considerate foarte elegante in primul rand datorita materialului din care sunt facute. Sunt si astfel de huse care vin cu spatii speciale pentru carti de credit si pentru carti de vizita.

• Huse cu protectie contra socurilor – acestea sunt unele dintre cele mai rezistente materiale de protectie pentru telefoane pe care le poti cumpara in prezent. In general astfel de huse sunt realizate din materiale variate care sunt combinate pentru a oferi cel mai bun nivel de rezistenta.

• Huse cu baterii externe – un alt tip de husa foarte apreciata este noul model care include si o baterie externa. O astfel de husa este foarte utila persoanelor care isi folosesc extrem de des telefonul deoarece vor avea mereu o baterie suplimentara pe care sa o utilizeze. Un dezavantaj al acestui model de husa este faptul ca are un volum mare.

Clasificarea huselor in functie de material

Tinand cont de materialul din care husele sunt obtinute, utilizatorii au la dispozitie mai multe astfel de produse:

• Huse din plastic – acestea sunt unele dintre cele mai populare materiale din care sunt realizate husele pentru telefon. Poliuretanul si policarbonatul sunt in acest sens cele mai des utilizate, datorita rezistentei si aspectului, dar si datorita pretului foarte mic.

• Huse din piele naturala sau artificiala – din acest material sunt obtinute cele mai elegante huse pentru telefon, de obicei sub forma de carte.

• Huse din metal – pentru ca metalul este un material foarte modern in prezent si aluminiul este in topul preferintelor utilizatorilor, fiind durabil si usor, in special in cazul telefoanelor cu parti metalice, carcasele obtinute din aceleasi materiale sunt elegante si se vor integra in tinute mai usor decat plasticul, mai ales in contexte speciale, unde aspectul conteaza mult.

• Huse din carbon – carcasele obtinute din carbon sunt cele mai rezistente variante, acest material fiind mai durabil decat otelul. Dezavantajul acestor huse este faptul ca sunt mai scumpe decat alte variante, insa avantajele vin pe toate planurile, de la rezistenta si pana la aspect.

• Huse din silicon – acesta este un material preferat pentru a produce carcase de protectie, deoarece este moale si este foarte placut la atingere. Deoarece plasticul este maleabil si flexibil, carcasele care se obtin din silicon amortizeaza foarte bine socurile, motiv pentru care sunt recomandate pentru utilizari zilnice.

Tinand cont de toate aceste aspecte, este mult mai usor acum sa iti alegi husa potrivita in functie de modul in care utilizezi telefonul mobil, astfel incat acesta sa ramana protejat si sa aiba mereu cel mai bun aspect.