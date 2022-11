(P) CE AR TREBUI SĂ ȘTII CÂND ALEGI GHETE DE FOTBAL PENTRU COPII 

De la tipul de teren pe care joacă, până la material și dimensiune, fiecare detaliu face diferența. Îți dorești să îl vezi cum driblează printre adversari, cum pasează decisiv pentru golul victorios? Totul începe cu alegerea ghetelor de fotbal cu crampoane pentru copii. Și continuă pe terenul de joc, unde pasiunea lui și eficiența echipamentului se îmbină perfect pentru cea mai bună performanță.

GHETE DE FOTBAL PENTRU COPII ÎN FUNCȚIE DE SUPRAFAȚA DE JOC

Pentru fiecare suprafață de joc există un anumit model de ghete de fotbal pentru copii. Alegerea unui model greșit influențează atât performanța, cât și confortul copilului în timpul meciului. Știm că vrei să eviți investițiile repetate într-un echipament nou. De aceea, îți recomandăm să alegi modelul potrivit, de la ghete cu crampoane pentru copii, până la recunoscuții “adidași de fotbal” pentru meciurile cu prietenii.

Meciurile pe suprafață tare acoperită cu iarbă naturală au nevoie de ghete de fotbal cu crampoane pentru copii, cu inscripția FG, prevăzute cu crampoane fixe ce asigură stabilitatea și aderența optime pe gazon. Pentru suprafețe umede, cu iarbă naturală, caută ghete de fotbal SG pentru copii, cu crampoane mai lungi din metal. Dacă urmează un meci pe gazon artificial, copilul tău are nevoie de ghete de fotbal cu marcaj AG sau MG. În cazul acestui model, crampoanele sunt mai scurte și au o formă mult mai circulară.

Chiar și fotbalul în sală pe covor sintetic și pe asfalt are nevoie de un echipament special. Pe covor sintetic sau în sală, mizează pe eficiența ghetelor de fotbal pentru copii cu inscripția TF, care au crampoane foarte scurte. În timp ce pentru meciurile pe asfalt, copilul tău va avea nevoie de ghete de fotbal cu inscripția IN, IC sau IT. Talpa lor este plată și au un design mai versatil ce permite purtarea zi de zi, indiferent de activitate.

ALEGE GHETE DE FOTBAL PENTRU COPII ÎN FUNCȚIE DE MATERIAL

Acum că am stabilit detaliile legate de suprafața de joc, este momentul să afli mai multe despre materialul din care sunt confecționate ghetele de fotbal pentru copii. Vrei un echipament care să își mențină calitatea și după mai multe purtări? E simplu! Îți vom spune cum trebuie să îngrijești ghetele de fotbal cu crampoane sau fără pentru copii în funcție de materialul din care sunt realizate.

Aici lucrurile sunt mult mai simple! Ghetele de fotbal pentru copii sunt realizate fie din piele, fie din material sintetic. Ghetele de fotbal din piele pentru copii sunt mult mai flexibile și permite respirabilitatea piciorului. În plus, protejează picioarele de umezeala exterioară. Dar sunt mult mai pretențioase din punct de vedere al întreținerii. Ca să te asiguri că vor trece testul timpului, trebuie să le speli și să aplici crema de îngrijire după fiecare purtare, pielea fiind un material mai sensibil decât materialul sintetic.

În colțul opus, ghetele de fotbal sintetice pentru copii sunt mai rezistente, fără o îngrijire aparte. Tot ce trebuie să faci pentru a le curăța este să folosești o lavetă umedă și sunt pregătite pentru un nou meci. Indiferent de modelul ales, acordă timp și atenție îngrijirii ghetelor de fotbal pentru copii. Acestea își vor păstra calitatea timp îndelungat și vei evita costurile neprevăzute pentru un echipament nou.

MĂRIMEA GHETELOR DE FOTBAL PENTRU COPII

Că piciorul copiilor crește într-un ritm rapid nu mai este un secret pe care îl afli de la noi. Așa apare nevoia unei perechi noi de ghete de fotbal. Iată ce ar trebui să știi despre cum stabilești mărimea ghetelor de fotbal potrivite pentru copilul tău:

● Nici prea mare, nici prea mică - este prima regulă. Ghetele de fotbal pentru copii trebuie să se potrivească foarte bine pe picior, iar spațiul rămas între vârful degetului mare și marginea pantofului trebuie să fie între 4 și 8 milimetri.

● Așază talpa piciorului pe o coală de hârtie și marchează vârful degetului mare și călcâiul. Apoi, măsoară distanța dintre cele două puncte. Repetă acest pas pentru ambele picioare.

● Întotdeauna când probezi ghetele de fotbal poartă șosetele de joc. Fie că achiziționezi ghetele din magazine fizice, fie că le comanzi online, probează-le înainte de meci pentru a evita orice neplăcere din cauza mărimii nepotrivite.

● Ghetele de fotbal din piele pentru copii se întind după câteva purtări, în timp ce ghetele de fotbal din materiale sintetice își mențin aceeași formă. Dacă optezi pentru modelele din piele, ghetele trebuie să se potrivească cât mai bine pe picior.

● Mizează pe confortul oferit de ghetele cu șireturi. În special pentru copii, acestea oferă o stabilitate bună în timpul jocului și se mulează foarte bine pe forma piciorului.

Vrei să îi oferi copilului tău cea mai bună experiență pe terenul de fotbal? Începe cu alegerea unui model de ghete de fotbal pentru copii potrivite pentru stilul de joc. Fii cel mai mare fan al lui și încurajează pasiunea pentru sport cu un echipament eficient!