Novak Djokovic (37 de ani) rămâne cu 24 de titluri de mare șlem în palmares, dar și cu frustrarea de a fi ratat, doi ani la rând, șansa câștigării turneului de la Wimbledon.

Învins de Carlos Alcaraz scor 6-2, 6-2, 7-6 în finala Wimbledon 2024, tenismenul sârb a trecut din nou pe lângă ocazia de a egala recordul istoric deținut de Roger Federer pe iarba londoneză: opt titluri de campion apropiate.

„Alcaraz a jucat un tenis fierbinte azi. Evident, nu e rezultatul pe care îl doream. Îl felicit pe Carlos pentru cum a jucat din spatele terenului.

Am încercat să prelungesc puțin partida, dar nu a fost să fie. Alcaraz e un învingător merituos astăzi. A jucat extraordinar. Îi felicit și echipa, chiar dacă totul a părut un spectacol creat de un singur om.

Simt puțină dezamăgire acum, așa cum e normal. Au trecut doar zece minute de când s-a terminat meciul.

Ultimele patru-cinci săptămâni au fost intense, am trecut prin multe lucruri. Sunt mulțumit de ce am realizat, deoarece Wimbledon este turneul pe care l-am visat din copilărie. De fiecare dată când pășesc pe Terenul Central, simt că e prima dată și că îmi trăiesc visul,” a declarat Novak Djokovic, în discursul ținut în cadrul ceremoniei de premiere.

Novak Djokovic recognised how special Carlos Alcaraz was today on Centre Court ???? #Wimbledon pic.twitter.com/zVXFSg64pd

"He was definitely very hot today" ????

După ce i-a transmis soției, Jelena, că o iubește și le-a mulțumit copiilor Stefan și Tara că îi pune un zâmbet pe față în fiecare zi, Novak Djokovic a dezvăluit că nu știe dacă mai are suficientă răbdare pentru a deveni antrenor de tenis, în viitor.

Totuși, Djokovic a transmis că, probabil, ar face o excepție, dacă fiul său, Stefan i-ar cere să îl antreneze.

„Nu știu dacă mai am nervi să continui ca antrenor al fiului meu, dar dacă vrei să urmezi această carieră, voi fi aici pentru tine. Sunt și alte lucruri frumoase în viață, în afara tenisului,” a completat Djokovic.

"Thank you for bringing the smile to my face every single day"

Touching words from Novak, recognising the people who matter most ????#Wimbledon pic.twitter.com/V6btZMtL8r