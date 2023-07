Ana Bogdan (30 de ani) a depășit-o pe Irina Begu (32 de ani), scor 6-2, 6-3, în finala turneului WTA 125k de la Iași.

Sportiva din Sinaia fost copleșită de emoții la ceremonia de premiere, mărturisind că un duel cu o compatrioată este întotdeauna dificil de purtat, din punct de vedere emoțional.

„Cred că am emoții ceva mai mari decât am avut în timpul meciului, pentru că încă nu îmi dau seama de ce s-a întâmplat.

Cred că încă visez... mi-am dorit foarte mult să țin încă o dată acest trofeu în brațe. Acesta simbolizează puterea mea interioară de a lupta mereu,” a declarat Ana Bogdan, izbucnind în plâns, în discursul de campioană ținut în fața ieșenilor.

