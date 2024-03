După o pauză de 16 luni cauzată de scandalul de dopaj în care a fost implicată, Simona Halep revine pe terenul de tenis.

Chiar înainte de startul meciului de la Miami, Simona Halep a făcut un gest care s-a viralizat în cel mai scurt timp pe internet. Fostul lider mondial s-a întors către public și a zâmbit, fiind surprinsă de una dintre camerele TV.

I missed this smile so much! Welcome back Simo, our forever champion! ???? pic.twitter.com/HSpWI9ns1p