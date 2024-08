Vinovatul în cazul de dopaj al lui Sinner iese în față cu un mesaj puternic: "Am devenit un star!"

Giacomo Naldi, fizioterapeutul vinovat pentru cazul de dopaj al lui Jannik Sinner și concediat între timp de liderul mondial din ATP, a oferit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o primă reacție în cadrul scandalului care a zguduit din temelii lumea tenisului profesionist.

Vinovatul în cazul de dopaj al lui Sinner iese în față cu un mesaj puternic

Un apropiat al lui Sinner, care a vorbit în multe rânduri foarte frumos despre munca pe care o depune în plan fizic, Naldi își vede cariera și reputația pătate de o neglijență, dar refuză să-și asume vina în totalitate. Fostul fizioterapeut al campionului italian vorbește despre influența mass-media, pe care o consideră superficială, și se arată dezamăgit că a devenit rapid vedeta unui spectacol care nu trebuia să aibă loc:

"Există două căi spre justiție. Cea reală, a Tribunalului, și una mult mai eficientă reprezentată de mass-media. Aceasta din urmă e mult prea des superficială și prea puțin bazată pe lucruri concrete. Ca spectator, de multe ori m-am întrebat care e rolul acestui spectacol, prin care oamenii sunt judecați și distruși, reputația fiindu-le călcată în picioare. Astăzi mi s-a confirmat că am devenit un star al acestui spectacol", e partea de început a mesajului postat de Naldi pe contul personal de Instagram.

"O călătorie minunată, o poveste de neuitat"

Drumul lui Naldi alături de Sinner se oprește după 18 luni sinonime cu cea mai bună perioadă din cariera jucătorului italian, într-o situație asemănătoare fiind și Umberto Ferrara, preparatorul fizic al liderului mondial. Iar lui Naldi nu-i mai rămâne decât să-și aducă aminte de momentele frumoase petrecute în loja superstarului din ATP:

"Acum un an și jumătate, m-am alăturat unui grup fantastic de oameni, profesioniști desăvârșiți și colegi deosebiți de călătorie în turnee. Cu ei am trăit momente de bucurie și durere, am împărțit emoții, am gustat victorii și înfrângeri. S-au creat relații puternice între noi, care ne-au adus în istoria tenisului italian. Sunt mândru că am făcut parte din această ECHIPĂ, am dat tot ce am putut eu mai mult.

Când pui inimă în ceea ce faci, e firesc ca la un moment dat răsplata să vină și aceasta să fie pe măsura lucrurilor oferite. Vă mulțumesc Vagno, Darren, Umbe, Cipo. A fost o călătorie minunată, o poveste de neitat. Mult succes în carieră, Jannik, ești un mare campion!", a mai transmis Giacomo Naldi.

Sinner, măsuri rapide în plin scandal de dopaj

Vineri, 23 august, presa din Italia, în frunte cu Corriere dello Sport și Corriere della Sera, a dezvăluit întâia măsură radicală luată de Jannik Sinner: concedierea imediată a preparatorului fizic Umberto Ferrara și a fizioterapeutului Giacomo Naldi. O decizie venită logic, campionul italian nedorind să mai fie asociat cu oamenii care i-au provocat un prejudiciu importat de imagine, chiar dacă avea o relație excelentă cu ambii membri ai staff-ului său.

"Substanţa a intrat în organismul meu în urma contaminării de către un membru al echipei mele, care şi-a aplicat pe mână un spray fără prescripţie medicală conţinând clostebol pentru a-şi trata o rană minoră", se arată în explicațiile oferite de echipa italianului.

Câteva zile mai târziu, antrenorul său a dezvăluit identitatea acestei persoane într-un interviu acordat ESPN. Fizioterapeutul Giacomo Naldi fusese cel care folosise spray-ul fără prescripţie medicală şi care primise produsul de la preparatorul fizic al lui Jannik Sinner, Umberto Ferrara.