Performanță pentru Monica Niculescu, componentă a echipei de Billie Jean King Cup a României, care a câștigat la dublu turneul WTA 500 de la Monterrey (Mexic).

Monica și colega sa, Perechea Hanyu Guo (China), au trecut în finală de perechea Giuliana Olmos/Alexandra Panova (Mexic/Rusia), scor 3-6, 6-3, 10-4.

Meciul a durat o oră şi 34 de minute. Niculescu şi Guo vor primi 47.390 de dolari şi 500 de puncte WTA pentru titlul de la Monterrey.

Monica Niculescu are acum 12 titluri WTA la dublu, pe lângă cele trei câștigate la simplu.

Hanyu Guo and Monica Niculescu secure the title in Monterrey! #AbiertoGNPSeguro pic.twitter.com/7DRjtHOGY7

The doubles champs are crowned! ????????

Monica Niculescu's speech as part of the champion team with Hanyu Guo in Monterrey! pic.twitter.com/dPaQHUbgdg