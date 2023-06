Deși conducerea circuitului WTA a hotărât readucerea calendarului anual la forma pre-pandemică, în care China domina alocările de turnee pentru lunile toamnei, Cluj-Napoca a reușit să își mențină locul în program.

În săptămâna 14-22 octombrie, Transylvania Open își va derula a treia ediție consecutivă, avându-le pe afiș pe româncele Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian.

Votat cel mai bun turneu de calibru WTA 250 de către jucătoare, turneul clujean va fi organizat în Arena BT, pe suprafață hard indoor și va fi unicul turneu european, într-o mare de competiții care se vor derula în Asia.

Avantajul Transylvania Open este programarea cu scurt timp înaintea Turneului Campioanelor, aspect care poate aduce la Cluj-Napoca jucătoare redutabile, care se pot regăsi în situația de a necesita puncte suplimentare pentru a reuși calificarea.

It’s the best news and we’re sooo happy to share it with you: Transylvania Open is back! ????

See you in October! #TO2023 #SpookyOpen pic.twitter.com/OcsrxPiFlQ