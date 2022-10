Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP) s-a calificat în finala competiției ATP de calibru 500 de la Astana, după o semifinală jucată în doar două seturi cu Daniil Medvedev (26 de ani, 4 ATP).

Tenismenul din Federația Rusă s-a retras după încheierea celui de-al doilea set, la scorul de 6-4, 6-7 (6), din cauza unei întinderi la mușchiul adductor. Retragerea bruscă l-a șocat pe Djokovic, care a afirmat că Medvedev nu este tipul de tenismen care să se retragă ușor din meciuri.

Medvedev Forced to Retire! ????

After @DjokerNole took the second set, Medvedev has withdrawn due to injury in Astana#AstanaOpen pic.twitter.com/w33Iyozrce