Simona nu mai vrea sfaturi de la Darren Cahill! Declaratie surprinzatoare la Moscova

Simona Halep a stat de vorba cu jurnalistii prezenti la Moscova si a declarat ca isi doreste ca pe viitor sa nu mai apeleze la sesiunile de on-court coaching, metoda care a scos-o de multe ori din incurcatura pe cea mai buna tenismena a lumii.

Romanca din fruntea clasamentului mondial a declarat de curand ca nu ar strica interzicerea on-court-coaching-ului, modalitate care le permite antrenorilor sa intre pe teren in timpul meciurilor pentru a le oferi sfaturi elevelor lor.



Chiar daca Simona a intors nenumarate meciuri dupa ce a discutat cu Darren Cahill in pauzele dintre game-uri/seturi, constanteanca in varsta de 27 de ani spune ca nu i se pare normal sa poata discuta cu antrenorul.

"Din punctul meu de vedere, este mai bine sa fii singura pe teren, sa decizi singura tactica din timpul meciurilor. As prefera sa fiu doar eu si adversara mea si sa ne rezolvam problemele pe teren", a spus Simona intr-o conferinta de presa la Moscova.

Simona nu-l va avea alaturi la Kremlin Cup pe Darren Cahill, care se afla in continuare alaturi de familia lui. Cei doi se vor reintalni la Turneul Campioanelor, care se va desfasura in perioada 21-28 octombrie, la Singapore.