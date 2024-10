Simona Halep (33 de ani) are un bilanț neconvingător în 2024, dar o fostă rivală din circuit, Coco Vandeweghe afirmă că vede în sportiva din țara noastră suficientă calitate în joc pentru ca o revenire impresionantă să poată să aibă loc în 2025.

Vandeweghe, care a jucat de două ori contra Simonei Halep, crede că situația fizică a fost apăsătoare pentru constănțeancă, în ultimele luni, în aceasta constând o provocare notabilă imediat după încheierea perioadei scandalului de dopaj, care a chinuit-o din punct de vedere psihologic.

Coco Vandeweghe, despre Simona Halep, la revenire: „Încă are încredere în ea.”

„Am văzut unele sclipiri caracteristice Simonei Halep ici și colo, am văzut că încă are încredere în ea că mai are tenis în rezervor după suspendarea de dopaj, timp în care a trebuit să lupte atât de greu pentru a-și reduce sentința și pentru a reveni în circuit



Este nevoie de ceva timp, de asta are nevoie... a trecut deja prin câteva suișuri și coborâșuri, perioade dificile, unele leziuni, nu a simțit cu adevărat jocul ei atât de bine atunci când a venit vorba de a înainta - când am văzut-o la Miami.

Vandeweghe speră să o vadă pe Halep jucând la Australian Open 2025

Așa că va fi cu siguranță un mare semn de întrebare în jurul Simonei Halep, unde este ea la nivel fizic și, de asemenea, la sfârșitul anului, încercarea de a juca o serie de meciuri înainte de sfârșitul anului.

Sperăm să o vedem la Australian Open,” a declarat Vandeweghe, notează Tennis365.

Simona Halep are șanse minime de a prinde zona locurilor top 130 WTA, care facilitează accesul pe tabloul principal al Openului Australiei, programat în 12 - 26 ianuarie 2025.

Pentru a juca la Melbourne, Halep va avea nevoie, în cel mai probabil caz, de un wildcard din partea organizatorilor care au văzut-o jucând finala competiției, în 2018.