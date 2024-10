Meciul nu va beneficia de transmisiune televizată în România, însă fanii tenisului pot urmări evoluția live online pe site-ul oficial al WTA. Accesul la transmisiunea online este gratuit, cu condiția creării unui cont pe platforma respectivă.

Revenirea victorioasă a Simonei Halep

Fostă lideră mondială, Halep a trecut în primul tur de australianca Arina Rodionova, locul 114 WTA, cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4. Victoria a venit după o pauză îndelungată de 777 de zile pentru Halep, care nu mai câștigase un meci oficial din 2021. Partida a durat două ore și opt minute, demonstrând rezistența fizică și mentală a jucătoarei române în ciuda absenței îndelungate din circuit.

În declarațiile post-meci, Halep a exprimat recunoștință pentru wildcarded-ul primit și pentru susținerea fanilor: "E prima victorie în ultimii doi ani. Se simte bine, chiar dacă sunt foarte obosită. Am venit aici deoarece am primit un wildcard. Sunt recunoscătoare pentru ocazia acordată. Aici mă simt grozav, de aceea am luptat din greu și am reușit să câștig."

Sportiva din România a recunoscut că a avut parte de o „bătălie dură" la revenirea în circuit, după o pauză de patru luni și jumătate. "Pentru moment, să joc tenis îmi consumă toată energia", a adăugat Halep, subliniind focalizarea sa totală pe revenirea în formă.

Anna Blinkova, o adversară redutabilă

Adversara sa în optimile de finală, Anna Blinkova, ocupă în prezent locul 78 în clasamentul WTA și este cap de serie numărul 7 la turneul din Hong Kong. Blinkova nu este o necunoscută pentru publicul românesc, aceasta câștigând ediția din 2022 a Transylvania Open de la Cluj-Napoca, turneu la care Halep a jucat finala în 2021.

Victoria surprinzătoare a Blinkovei la Cluj-Napoca, unde a învins-o pe Jasmine Paolini în finală cu 6-2, 3-6, 6-2, demonstrează potențialul său de a produce rezultate notabile. Acest aspect adaugă un strat suplimentar de interes confruntării cu Halep, care încă visează să câștige trofeul de la Cluj-Napoca în viitor.

Turneul de la Hong Kong

Turneul WTA 125k de la Hong Kong nu este singurul eveniment care atrage atenția fanilor români de tenis în aceste zile. Tot astăzi, Elena-Gabriela Ruse a fost învinsă de jucătoarea australiană Ajla Tomljanovic în două seturi: 7-5, 6-3.