Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a trecut vineri seara, în trei seturi, 6-4, 7-6 (7/5), 6-3, de americanul Sebastian Korda (28 ATP, favorit nr. 27).

Carlos Alcaraz, ca un taifun la Roland Garros 2024

Alcaraz s-a impus după o partidă de două ore şi 42 de minute, în care a reuşit trei aşi fără a comite nicio dublă greşeală. În runda următoare, el îl va înfrunta pe învingătorul din meciul care-i opune pe americanul Ben Shelton (15 ATP, favorit nr. 15) şi canadianul Felix Auger-Aliassime (21 ATP, favorit nr. 21).

"A fost un meci foarte bun. Am simţit bine mingea. M-am mişcat bine. M-am simţit foarte bine. A fost un meci solicitant, dar sunt foarte mulţumit de modul în care am jucat fiecare punct şi am făcut faţă momentelor dificile. Astăzi a fost un pic ca un rollercoaster şi sunt foarte mulţumit de nivelul meu de concentrare de la primul punct până la ultimul", a spus Alcaraz.

Roland Garros 2024 | Rezultate de vineri seara

Matteo Arnaldi (Italia) - Andrei Rublev (Rusia/N.6) 7-6 (8/6), 6-2, 6-4

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.9) - Zhang Zhizhen (China) 6-3, 6-3, 6-1

Carlos Alcaraz (Spania/N.3) - Sebastian Korda (SUA/N.27) 6-4, 7-6 (7/5), 6-3

Corentin Moutet (Franţa) - Sebastian Ofner (Austria) 3-6, 6-4, 6-4, 6-1

Jannik Sinner (Italia/N.2) - Pavel Kotov (Rusia) 6-4, 6-4, 6-4.