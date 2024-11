„Spania era favorită, dar nu puteam exclude o victorie a Olandei. Ăsta e sportul, iar, de data asta, am trăit partea opusă a monedei. Nu l-am văzut pe Rafa jucând atât de slab precum a spus lumea. Dar anul acesta a jucat mai bine în antrenamente decât ce a arătat în meciuri,” a comentat Moya prestația lui Rafael Nadal, din meciul care i-a încheiat cariera de tenismen profesionist.

Ultimul antrenor din cariera lui Nadal: „Îmi va fi imposibil să retrăiesc ce am experimentat alături de el.”

„Încă digerăm vestea retragerii lui Nadal. Știam că va sosi în această săptămână, dar a venit cam devreme,” a adăugat Moya, fost număr unu ATP.

„În ce privește ce mi-a rămas în lumea tenisului, îmi va fi imposibil să retrăiesc ce am experimentat alături de el. Are calități fizice, dar, de asemenea, un talent nativ pentru acest sport. Are o minte ieșită din comun, o capacitate de a evolua pe care rar am întâlnit-o,” a spus Moya, explicând ce îl face pe Nadal special.

Rafael Nadal are în palmares, dincolo de cele douăzeci și două de titluri de mare șlem, două medalii de aur, cucerite în Olimpiadele din 2008, respectiv 2016. În China, Nadal a ieșit campion olimpic în proba individuală, iar, la Rio de Janeiro, Nadal s-a impus, alături de Marc Lopez, într-o finală dramatică, jucată în trei seturi împotriva echipei alcătuite din Horia Tecău și Florin Mergea. Momentul a marcat unica medalie olimpică adjudecată de tenisul românesc, până în prezent.