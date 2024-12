Rafael Nadal a ieșit de douăzeci și două de ori campion în turneele de mare șlem, de cinci ori câștigător al Cupei Davis, alături de echipa Spaniei și, la finalul carierei, poate număra în întreg palmaresul său nu mai puțin de 92 de trofee cucerite.

Dar niciunul dintre acestea nu a fost adjudecat în cadrul Turneului Campionilor ori la Miami, singurele întreceri de importanță ridicată care lipsesc din vitrina lui Nadal.

Rafael Nadal, despre eșecurile sale în Turneul Campionilor

Nadal a jucat de două ori finala Turneului Campionilor, în 2010 și în 2013, dar a sfârșit învins de rivalii Roger Federer, respectiv Novak Djokovic.

„E clar că mi-ar fi plăcut să câștig Turneul Campionilor măcar o dată. E singurul turneu major care îmi lipsește din palmares, dar asta este, nu există altă cale decât să accept.

Am avut ghinionul de a nu ajunge la finalurile sezoanelor în cea mai bună formă a mea. Am avut multe accidentări, am înfruntat jucători periculoși, iar toate acestea au fost pe suprafețe hard indoor, foarte rapide.

Acestea fiind spuse, nu mă plâng de nimic. Am avut ocaziile mele și nu am profitat de ele, așa că sunt împăcat cu asta,” a declarat Rafael Nadal, într-un interviu acordat Arab News.

Rafael Nadal a ratat, din cauza accidentărilor, șase ediții ale Turneului Campionilor.