Odată cu această victorie, Emma a pus capăt unei serii de patru meciuri consecutive încheiate cu înfrângere, cea mai neagră perioadă din cariera sa.



"Sunt foarte mulțumită de cum am luptat, cum am concurat. Am încercat să rămân concentrată și să iau punct cu punct", a spus Emma Răducanu, potrivit Theguardian.