Prima reacție a ANAD, după ce Simona Halep a fost testată pozitiv: "Sancțiunea se poate reduce, dar nu poate fi anulată"

În timpul US Open 2022, Halep a fost testată pozitiv la Roxadustat, o substanță care conține eritropoetină, un hormon încadrat ca agent simulant eritropoetic. Fostul lider mondial a spus că trăiește cel mai mare șoc al vieții sale și nu a intenționat niciodată să trișeze, urmând să "lupte până la final pentru adevăr".

Prima reacție a ANAD, după ce Simona Halep a fost testată pozitiv

Agenția Națională Anti-Doping, prin vocea directorul general Gabriela Andreiașu, a anunțat că știa de suspendarea Simonei Halep încă din urmă cu câteva zile, însă a fost obligată să păstreze confidențialitatea.

Gabriela Andreiașu a vorbit despre ce urmează pentru Simona Halep și a explicat că sancțiunea pentru fostul lider mondial "se poate reduce, dar nu poate fi anulată".

"Am urmărit informațiile din presă. Nu avem mai mult decât a notat și Simona. Este foarte adevărat că ANAD primește notifiacre oficială, așa cum a făcut-o și Simona, dar trebuie să păstrăm confidețialitatea. Informația am primit-o în urmă cu mai multe zile, dar nu am avut voie să comentăm nimic pentru că Federația Internațională a stabilit un termen de 10 zile pentru a o face publică.

Substanța (n.r - Roxadustat) este pe listă de mai mult timp, nu vorbim că a fost inclusă pe listă de anul acesta. Este o substanță cu risc crescut, este consideranță substanță nespecifică pentru care sancțiunea imediată este de suspendarea provizorie. După care, urmează audierea sportivului, drepturile de care dispune pe toată procedura de audiere, apărările pe care și le formulează și se stabilește în funcție de apărările sale o sanțiune. Poate fi lipsa vinovăției, intenției, se pot reține mai multe elemente în sarcina Simonei.

(n.r - poate scăpa Simona Halep de suspendare?) Este foarte dificil să vă răspund la întrebarea asta și vă spun de ce. Este un sportiv de mare performanță, a fost numărul 1, este în top în continuare, e o emblemă, un model pentru toți sportivii. Sportivii sunt răspunzători de tot ce se găsește în organismul lor. Există principiul responsabilității stricte. Dacă demonstrezi că s-a folosit un medicament, un produs contaminat, se poate reduce sancțiunea, dar nu se anulează. Sunt circumstanțe excepționale în care se anulează, dar trebuie să fie dovedite. Trebuie să o lăsăm pe Simona Halep să-și demosntreze vinovăția, dacă așa este.

Simona trebuie să își facă un istoric în ultimele luni, ce medicație a folosit, ce suplimente a folosit, la ce clinici medicale a fost. Am văzut la televizor că a avut diferite intervenții sau controale. Ar fi bine să vadă fișele medicale, ce i s-a prescris, ce i s-a administrat în timpul intervenților. Trebuie să știe ce medicamente i s-au administrat și în ce moment", a spus Gabriela Andreiașu, director general ANAD, la Playsport Live.

Ce este Roxadustat, substanța interzisă regăsită în corpul Simonei Halep, la testul anti-doping de la US Open

Roxadustat (FG-4592) este o substanță interzisă sportivilor de performanțe atât în timpul competițiilor, cât și în extra-sezon. Aceasta conține eritropoetină, un hormon care stimulează producția de celule roșii ale sângelui, fapt care ar ajuta la oxigenarea mai bună a corpului și, implicit, la atingerea unui nivel de anduranță crescut.

Substanța Roxadustat a fost aprobată pentru a fi folosită în Asia împotriva anemiei, în cazul pacienților trecuți prin sesiuni de dializă. În Uniunea Europeană, substanța a fost aprobată pentru uz medical abia în luna august a anului 2021.