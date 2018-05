Lovitura pentru Simona Halep! Motivul pentru care i-a fost REFUZATA participarea la un turneu

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Ramasa numar 1 mondial dupa calificarea in semifinale la Roma, Simona Halep va fi sigur cap de serie numarul 1 la urmatorul turneu de Grand Slam al anului. Insa romanca a dorit sa mai participe la un turneu inainte de Roland Garros, insa s-a lovit de refuzul organizatorilor!

Halep a solicitat un wild-card pentru turneul de la Strasbourg ce va incepe luni insa nu l-a obtinut. Asta deoarece solicitarea a venit prea tarziu.

"Trebuie sa spunem ca doua jucatoare din Top 10 si-au dorit sa joace la turneul nostru in 2018! Simona Halep (1 WTA) si Sloane Stephens (10 WTA) au solicitat wild carduri. Dar, din pacate, n-au putut fi integrate pe tabloul final, fiindca cererile au venit prea tarziu. Ne vedem in 2019, Simona si Sloane" au anuntat organizatorii turneului de la Strasbourg.

Simona nu mai participase la turneul de la Strasbourg din 2011.

Et dire que 2 TOP 10 auraient pu venir aux #IS18 !

Simona Halep (#1) et Sloane Stephens (#10) se sont positionnées pour obtenir une Wild Card. Demandes trop tardives, malheureusement, elles n’ont pu être intégrées dans le tableau final.

See you in 2019 Simona & Sloane ????